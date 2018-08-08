Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 130 человек

По данным индонезийского агентства катастроф, есть сообщения о других смертельных случаях, но они еще должны быть проверены. Ожидается, что количество погибших увеличится.

Известно о 131 погибшем.

Почти 2,5 тыс. человек были госпитализированы с серьезными травмами, более 156 тыс. человек были вынуждены уехать из-за значительных повреждений домов.

Как сообщал УНН 7 августа спасатели на индонезийском острове Ломбок продолжили вытаскивать людей из-под обломков, через два дня после того, как страну поразило землетрясение.