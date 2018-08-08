Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 130 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Число погибших в результате землетрясения, произошедшего в воскресенье на индонезийском туристическом острове Ломбок, возросло до 131 человека, передает УНН со ссылкой на AP.
По данным индонезийского агентства катастроф, есть сообщения о других смертельных случаях, но они еще должны быть проверены. Ожидается, что количество погибших увеличится.
Известно о 131 погибшем.
Почти 2,5 тыс. человек были госпитализированы с серьезными травмами, более 156 тыс. человек были вынуждены уехать из-за значительных повреждений домов.
Как сообщал УНН 7 августа спасатели на индонезийском острове Ломбок продолжили вытаскивать людей из-под обломков, через два дня после того, как страну поразило землетрясение.