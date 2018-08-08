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Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 131 особи

Кількість жертв землетрусу в Індонезії зросла до 131 особи

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Кількість загиблих внаслідок землетрусу, який стався у неділю на індонезійському туристичному острові Ломбок, зросла до 131 особи, передає УНН з посиланням на AP.

За даними індонезійського агентства катастроф, є повідомлення про інші смертельні випадки, але вони ще мають бути перевірені. Очікується, що кількість загиблих збільшиться.

Наразі відомо про 131 загиблого.

Майже 2,5 тис. осіб були госпіталізовані із серйозними травмами, понад 156 тис. людей були вимушені виїхати через значні пошкодження домівок.

Як повідомляв УНН, 7 серпня рятувальники на індонезійському острові Ломбок продовжили витягувати людей з-під уламків, через два дні після того, як країну вразив землетрус.

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