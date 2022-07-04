Число жертв войны среди детей возросло: в Славянске погибла 9-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. 345 детей погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
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"По состоянию на утро 4 июля 2022 года более 989 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 345 детей погибли и более 644 ранены", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 345, Харьковской – 185, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Так, 3 июля в результате обстрела оккупантами города Славянск Донецкой области погибла 9-летняя девочка.
3 июля войска рф в очередной раз обстреляли город Бахмут Донецкой области. Ранения получили 2-летний мальчик и 4-летняя девочка.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью.