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Число жертв войны среди детей возросло: в Славянске погибла 9-летняя девочка

Киев • УНН

 • 146444 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. 345 детей погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на утро 4 июля 2022 года более 989 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 345 детей погибли и более 644 ранены", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 345, Харьковской – 185, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 3 июля в результате обстрела оккупантами города Славянск Донецкой области погибла 9-летняя девочка.

3 июля войска рф в очередной раз обстреляли город Бахмут Донецкой области. Ранения получили 2-летний мальчик и 4-летняя девочка.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью.

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