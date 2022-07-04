Кількість жертв війни серед дітей зросла: у Слов'янську загинула 9-річна дівчинка

Цитата

"Станом на ранок 4 липня 2022 року більше ніж 989 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 345 дітей загинуло та понад 644 поранено", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 345, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 3 липня внаслідок обстрілу окупантами міста Слов'янськ Донецької області загинула 9-річна дівчинка.

3 липня війська рф вкотре обстріляли місто Бахмут Донецької області. Поранення отримали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.