Число жертв от кори на Самоа возросло до 70

"Количество погибших на Самоа от кори продолжает расти - несмотря на отчаянные усилия по вакцинации всех живущих на островах. Всего погибли 70 человек, большинство из них - дети", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что чиновники обвиняют тех, кто отказывается от прививок, в том, что болезнь быстро распространяется.

"За три недели, с тех пор было объявлено чрезвычайное положение, вакцинировали 60% населения страны - около 120 тысяч человек. Но может пройти до двух недель, чтобы вакцина начала действовать. Корь является очень инфекционным (заболеванием - ред.), поэтому продолжает распространяться. За 24 часа до утра понедельника было диагностировано 112 случаев заболевания", - отметили в СМИ.

Сообщается, что уровень иммунизации населения достиг 90%.

Напомним, на Самоа непривитых семей призвали повесить красные флаги на дома.

Также напомним, неделю назад, 2 декабря, сообщалось о 50 погибших.