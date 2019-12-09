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Число жертв от кори на Самоа возросло до 70

Число жертв от кори на Самоа возросло до 70

Киев  •  УНН

 • 8692 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. На Самоа от кори погибли 70 человек. За один день было диагностировано 112 случаев заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание DailyMail.

"Количество погибших на Самоа от кори продолжает расти - несмотря на отчаянные усилия по вакцинации всех живущих на островах. Всего погибли 70 человек, большинство из них - дети", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что чиновники обвиняют тех, кто отказывается от прививок, в том, что болезнь быстро распространяется.

"За три недели, с тех пор было объявлено чрезвычайное положение, вакцинировали 60% населения страны - около 120 тысяч человек. Но может пройти до двух недель, чтобы вакцина начала действовать. Корь является очень инфекционным (заболеванием - ред.), поэтому продолжает распространяться. За 24 часа до утра понедельника было диагностировано 112 случаев заболевания", - отметили в СМИ.

Сообщается, что уровень иммунизации населения достиг 90%.

Напомним, на Самоа непривитых семей призвали повесить красные флаги на дома.

Также напомним, неделю назад, 2 декабря, сообщалось о 50 погибших.

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