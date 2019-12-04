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Спалах кору в Самоа: нещеплених сімей закликали повісити червоні прапори на будинки

Спалах кору в Самоа: нещеплених сімей закликали повісити червоні прапори на будинки

Київ • УНН

 • 9427 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Самоа через спалах кору влада закликала родин, члени яких не отримали щеплень, вивісити червоний прапор біля будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

“Сімей, які не були щеплені проти кору в тихоокеанському Самоа, попросили повісити червоний прапор біля своїх будинків, щоб боротися зі смертельною спалахом захворювання. Ці прапори допоможуть бригадам медиків вакцинувати жителів за принципом „від дверей до дверей“”, — повідомили у ЗМІ.

Вказано, що понад 4000 людей захворіли на кір з 200 000 населення острівного державного утворення в Тихому океані, опіку над яким здійснює уряд США.

“Наразі загинули шістдесят людей, багато з яких були дітьми до п’яти років”, — зазначили у ЗМІ.

Вказано, що зараз всі школи закриті, а дітям до 17 років заборонено відвідувати громадські заходи.

“Чиновники Самоа кажуть, що зараз рівень вакцинації досяг близько 55%. Прем’єр-міністр Туїлаепа Сайлеле Малілейгао пообіцяв отримати цифру вище 90%”, — додали у ЗМІ.

Зазначається, що ЮНІСЕФ надіслав до Самоа 110 тис. вакцин, а Нова Зеландія надала ліки, медсестер та обладнання.

Нагадаємо, Самоа оголосила надзвичайний стан у листопаді для боротьби зі спалахом кору.

Також нагадаємо, спалах кору в Самоа забрав життя 50 дітей.

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