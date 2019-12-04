Спалах кору в Самоа: нещеплених сімей закликали повісити червоні прапори на будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Самоа через спалах кору влада закликала родин, члени яких не отримали щеплень, вивісити червоний прапор біля будинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
“Сімей, які не були щеплені проти кору в тихоокеанському Самоа, попросили повісити червоний прапор біля своїх будинків, щоб боротися зі смертельною спалахом захворювання. Ці прапори допоможуть бригадам медиків вакцинувати жителів за принципом „від дверей до дверей“”, — повідомили у ЗМІ.
Вказано, що понад 4000 людей захворіли на кір з 200 000 населення острівного державного утворення в Тихому океані, опіку над яким здійснює уряд США.
“Наразі загинули шістдесят людей, багато з яких були дітьми до п’яти років”, — зазначили у ЗМІ.
Вказано, що зараз всі школи закриті, а дітям до 17 років заборонено відвідувати громадські заходи.
“Чиновники Самоа кажуть, що зараз рівень вакцинації досяг близько 55%. Прем’єр-міністр Туїлаепа Сайлеле Малілейгао пообіцяв отримати цифру вище 90%”, — додали у ЗМІ.
Зазначається, що ЮНІСЕФ надіслав до Самоа 110 тис. вакцин, а Нова Зеландія надала ліки, медсестер та обладнання.
Нагадаємо, Самоа оголосила надзвичайний стан у листопаді для боротьби зі спалахом кору.
Також нагадаємо, спалах кору в Самоа забрав життя 50 дітей.