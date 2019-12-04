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Вспышка кори в Самоа: непривитые семьи призвали повесить красные флаги на дома

Вспышка кори в Самоа: непривитые семьи призвали повесить красные флаги на дома

Киев  •  УНН

 • 9427 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Самоа из-за вспышки кори власти призвали семьи, члены которых не получили прививок, вывесить красный флаг возле дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Семьи, которые не были привиты против кори в тихоокеанском Самоа, попросили повесить красный флаг у своих домов, чтобы бороться со смертельной вспышкой заболевания. Эти флаги помогут бригадам медиков вакцинировать жителей по принципу "от двери до двери"", - сообщили в СМИ.

Указано, что более 4000 человек заболели корью из 200 000 населения островного государственного образования в Тихом океане, опеку над которым осуществляет правительство США.

"Сейчас погибли шестьдесят человек, многие из которых были детьми до пяти лет", - отметили в СМИ.

Указано, что сейчас все школы закрыты, а детям до 17 лет запрещено посещать общественные мероприятия.

"Чиновники Самоа говорят, что сейчас уровень вакцинации достиг около 55%. Премьер-министр Туилаепа Сайлеле Малилейгао пообещал получить цифру выше 90% ", - добавили в СМИ.

Отмечается, что ЮНИСЕФ направил в Самоа 110 тыс. вакцин, а Новая Зеландия предоставила лекарства, медсестер и оборудования.

Напомним, Самоа объявили чрезвычайное положение в ноябре для борьбы с вспышкой кори.

Также напомним, вспышка кори в Самоа унесло жизни 50 детей.

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