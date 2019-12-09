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Кількість жертв від кору на Самоа зросла до 70

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. На Самоа від кору загинули 70 людей. За один день було діагностовано 112 випадків захворювання. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання DailyMail.

"Кількість загиблих на Самоа від кору продовжує зростати - незважаючи на відчайдушні зусилля з вакцинації всіх, хто живе на островах. Всього загинули 70 людей, більшість з них – діти", - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що чиновники звинувачують тих, хто відмовляється від щеплень, у тому, що хвороба швидко поширюється.

"За три тижні, відколи було оголошено надзвичайний стан, вакцинували 60% населення країни - близько 120 тисяч людей. Але може пройти до двох тижнів, щоб вакцина почала діяти. Кір є дуже інфекційним (захворюванням - ред.), тому продовжує поширюватися. За 24 години, до ранку понеділка, було діагностовано 112 випадків захворювання", - зазначили в ЗМІ.

Повідомляється, що рівень імунізації населення досягнув 90%.

Нагадаємо, на Самоа нещеплених сімей закликали повісити червоні прапори на будинки.

Також нагадаємо, тиждень тому, 2 грудня, повідомлялося про 50 загиблих.

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