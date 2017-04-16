Число жертв взрыва в Алеппо возросло до 112 человек - правозащитники

По данным мониторинговой группы Сирийской обсерватории по правам человека, пока количество погибших в результате взрыва автобусов у Алеппо составляет 112 человек.

Отмечается, что спасатели гражданской защиты вывезли около 100 тел погибших с места взрыва.

При этом ожидается, что число жертв увеличится из-за тяжелых травм раненых.

Как сообщал УНН, 15 апреля в Сирии вблизи Алеппо произошел мощный взрыв возле автобусов с эвакуированными людьми.

По предварительным данным, взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.