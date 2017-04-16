Число жертв взрыва в Алеппо возросло до 112 человек - правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Число погибших от взрыва бомбы возле автобусов с эвакуированными людьми увеличилось до 112 человек. Об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По данным мониторинговой группы Сирийской обсерватории по правам человека, пока количество погибших в результате взрыва автобусов у Алеппо составляет 112 человек.
Отмечается, что спасатели гражданской защиты вывезли около 100 тел погибших с места взрыва.
При этом ожидается, что число жертв увеличится из-за тяжелых травм раненых.
Как сообщал УНН, 15 апреля в Сирии вблизи Алеппо произошел мощный взрыв возле автобусов с эвакуированными людьми.
По предварительным данным, взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.