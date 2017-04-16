Кількість жертв вибуху в Алеппо збільшилася до 112 осіб – правозахисники

За даними моніторингової групи Сирійської обсерваторії з прав людини, наразі кількість загиблих внаслідок вибуху автобусів біля Алеппо становить 112 осіб.

Зазначається, що рятувальники цивільного захисту вивезли близько 100 тіл загиблих з місця вибуху.

При цьому очікується, що кількість жертв збільшиться через важкі травми поранених.

Як повідомляв УНН, 15 квітня у Сирії поблизу Алеппо стався потужний вибух біля автобусів із евакуйованими людьми.

За попередніми даними, вибухнула автівка, начинена вибухівкою.