Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 44
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В результате взрыва на химзаводе в Яньчэн на востоке Китая погибли 44 человека, еще 90 человек пострадали. Об этом заявил в пятницу мэр города Цао луба на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире китайскими информационными ресурсами, передает УНН.
По данным китайских СМИ, 32 пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 58 человек получили тяжелые ранения. Точное число пострадавших с легкими ранениями пока не названы. Пострадавших разместили в 16 больницах.
Ранее сообщалось о 6 погибших.
К спасательной операции и работам по ликвидации последствий ЧП привлечены 192 пожарные расчеты, более 930 военнослужащих и тяжелая техника для разбора завалов из 12 окрестных городов.
Взрыв прогремел во второй половине дня 21 марта на предприятии компании "Цзянсу тяньцзяи" в химическом промышленном парке города Яньчэн. Взрыв был настолько мощным, что сейсмологическое управление страны зафиксировало в данном районе землетрясение магнитудой 3. Ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП.