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Шість людей загинули, 30 серйозно поранені через вибух на хімзаводі у Китаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Шестеро людей загинули і 30 отримали серйозні поранення у результаті вибуху, що стався в четвер в індустріальному парку в місті Яньчен у провінції Цзянсу на сході Китаю. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Xinhua, передає УНН.

Шість людей загинули, 30 серйозно поранені через вибух на хімзаводі у Китаї

Після вибуху, який стався близько 14:50 за місцевим часом (8:50 за Києвом) на заводі з виробництва пестицидів, розташованому в хімічному індустріальному парку, розгорілася пожежа, повідомила влада повіту Сяншуй.

Робітники опинилися в пастці після того, як будівлі "знесло ударною хвилею", внаслідок якої також повилітали шибки у сусідніх житлових будинках. Свідки розповідають, що після вибуху багато працівників вибігали з заводу всі у крові.

За даними міністерства з надзвичайних ситуацій країни, за станом на 17:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) було врятовано 31 особу.

Пожежна служба Цзянсу заявила, що мобілізувала 86 пожежних машин для участі в рятувальній операції.

Міністерство направило на місце події групу експертів і закликало докласти всіх зусиль для порятунку людей.

Нагадаємо, приблизно у час вибуху китайське відомство щодо спостережень за землетрусами повідомило про поштовхи силою у 2,2 бала у місті Ляньюньган, недалеко від вибуху у Яньчені.

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