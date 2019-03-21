Шість людей загинули, 30 серйозно поранені через вибух на хімзаводі у Китаї

КИЇВ. 21 березня. УНН. Шестеро людей загинули і 30 отримали серйозні поранення у результаті вибуху, що стався в четвер в індустріальному парку в місті Яньчен у провінції Цзянсу на сході Китаю. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Xinhua, передає УНН.