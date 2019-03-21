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Шесть человек погибли, 30 серьезно ранены при взрыве на химзаводе в Китае

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Шесть человек погибли и 30 получили серьезные ранения в результате взрыва, произошедшего в четверг в индустриальном парке в городе Яньчэн в провинции Цзянсу на востоке Китая. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Xinhua, передает УНН.

Шесть человек погибли, 30 серьезно ранены при взрыве на химзаводе в Китае

После взрыва, который произошел около 14:50 по местному времени (8:50 по Киеву) на заводе по производству пестицидов, расположенном в химическом промышленном парке, разгорелся пожар, сообщили власти уезда Сяншуй.

Рабочие оказались в ловушке после того, как здания "снесло ударной волной", в результате которой также вылетели стекла в соседних жилых домах. Свидетели рассказывают, что после взрыва многие работники выбегали из завода все в крови.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям страны, по состоянию на 17:00 по местному времени (11:00 по Киеву) был спасен 31 человек.

Пожарная служба Цзянсу заявила, что мобилизовала 86 пожарных машин для участия в спасательной операции.

Министерство направило на место происшествия группу экспертов и призвало приложить все усилия для спасения людей.

Напомним, примерно во время взрыва китайское ведомство по наблюдению за землетрясениями сообщило о толчках силой в 2,2 балла в городе Ляньюньган, недалеко от взрыва в Яньчэне.

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