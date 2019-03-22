Кількість жертв вибуху на хімзаводі в Китаї збільшилася до 44

КИЇВ. 22 березня. УНН. В результаті вибуху на хімзаводі в Яньчен на сході Китаю загинули 44 людини, ще 90 осіб постраждали. Про це заявив в п'ятницю мер міста Цао лубу на прес-конференції, яка транслювалася в прямому ефірі китайськими інформаційними ресурсами, передає УНН.