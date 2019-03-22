Кількість жертв вибуху на хімзаводі в Китаї збільшилася до 44
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В результаті вибуху на хімзаводі в Яньчен на сході Китаю загинули 44 людини, ще 90 осіб постраждали. Про це заявив в п'ятницю мер міста Цао лубу на прес-конференції, яка транслювалася в прямому ефірі китайськими інформаційними ресурсами, передає УНН.
За даними китайських ЗМІ, 32 постраждалих знаходяться в критичному стані, ще 58 осіб отримали важкі поранення. Точне число постраждалих з легкими пораненнями поки не названо. Постраждалих розмістили в 16 лікарнях.
Раніше повідомлялось про 6 загиблих.
До рятувальної операції і робіт з ліквідації наслідків НП залучені 192 пожежні розрахунки, понад 930 військовослужбовців і важка техніка для розбору завалів з 12 навколишніх міст.
Вибух прогримів в другій половині дня 21 березня на підприємстві компанії "Цзянсу тяньцзяі" в хімічному промисловому парку міста Яньчен. Вибух був настільки потужним, що сейсмологічне управління країни зафіксувало в даному районі землетрус магнітудою 3. Ударною хвилею вибило стекла в будинках, розташованих в радіусі близько 5 км від місця НП.