Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике выросло до 135
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Число погибших при взрыве и пожаре на трубопроводе в Мексике 18 января возросло до 135 человек. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Noticias MVS, информирует УНН.
По данным властей, 68 человек погибли непосредственно при взрыве, остальные умерли в больницах от полученных ожогов. До сих пор в медицинских учреждениях остаются восемь человек — пятеро в Мехико и трое в штате Техас в США.
Трагедия произошла в районе Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод, когда там находилось множество людей. Федеральное правительство заявило, что случившееся не повлияет на его планы по борьбе с хищениями топлива в стране.
Как сообщал УНН, жертвами наводнений в Афганистане стали по меньшей мере 20 человек.