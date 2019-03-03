Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике выросло до 135

По данным властей, 68 человек погибли непосредственно при взрыве, остальные умерли в больницах от полученных ожогов. До сих пор в медицинских учреждениях остаются восемь человек — пятеро в Мехико и трое в штате Техас в США.

Трагедия произошла в районе Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод, когда там находилось множество людей. Федеральное правительство заявило, что случившееся не повлияет на его планы по борьбе с хищениями топлива в стране.

Как сообщал УНН, жертвами наводнений в Афганистане стали по меньшей мере 20 человек.