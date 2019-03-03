Кількість жертв вибуху і пожежі на трубопроводі в Мексиці зросла до 135
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Кількість загиблих під час вибуху і пожежі на трубопроводі в Мексиці 18 січня зросла до 135 осіб. Про це повідомила в неділю радіостанція Noticias MVS, інформує УНН.
За даними влади, 68 людей загинули безпосередньо під час вибуху, інші померли в лікарнях від отриманих опіків. До сих пір в медичних установах залишаються вісім осіб — п’ятеро в Мехіко і троє в штаті Техас в США.
Трагедія сталася в районі Тлауелільпан в штаті Ідальго на місці нелегальної врізки в трубопровід, коли там перебувало безліч людей. Федеральний уряд заявив, що подія не вплине на його плани по боротьбі з розкраданнями палива в країні.
Як повідомляв УНН, жертвами повеней в Афганістані стали щонайменше 20 осіб.