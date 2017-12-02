Число жертв теракта в Сомали возросло до 512 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Число погибших в результате двойного теракта в столице Сомали Могадишо, который произошел 14 октября, возросло до 512 человек, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
“Конечное число жертв теракта в столице Сомали в октябре этого года составило 512 человек”, — говорится в сообщении.
Кроме того, силы безопасности страны заявили, что бомба, которую заложили в автомобиле, весила от 600 до 800 килограммов.
Отмечено, что последними официальными цифрами были 350 погибших, однако многие считались пропавшими без вести, а также более 300 были ранены.
Как сообщал УНН, 14 октября в столице Сомали Могадишо взорвались два автомобиля.