Кількість жертв теракту в Сомалі зросла до 512 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Кількість загиблих внаслідок подвійного теракту у столиці Сомалі Могадішо, який стався 14 жовтня, зросла до 512 осіб, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
“Кінцева кількість жертв теракту у столиці Сомалі в жовтні цього року склала 512 людей”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, сили безпеки країни заявили, що бомба, яку заклали в автомобілі, важила від 600 до 800 кілограмів.
Зазначено, що останніми офіційними цифрами було 350 загиблих, однак багато людей вважалися зниклими безвісти, а також понад 300 були поранені.
Як повідомляв УНН, 14 жовтня в столиці Сомалі Могадішо вибухнули два автомобілі.