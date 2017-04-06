Число жертв схода селя в Колумбии превысило 300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Жертвами схода селевого потока в районе колумбийского города Мокоа в субботу стали более 300 человек, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщили местные власти, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По меньшей мере 2,5 тысячи человек на данный момент находятся во временных убежищах.
Спасатели продолжают поиск жертв, оказавшихся погребенными под обломками. В поисково-спасательных операциях принимают участие более 1100 колумбийских солдат и полицейских.
Колумбийское правительство приказало провести расследование произошедшего. Следователи должны будут выяснить, были ли соблюдены строительные нормы и насколько чиновники были подготовлены к действиям во время стихийных бедствий.
"Речь идет не о наказании, а о предупредительных мерах", - объяснил колумбийский чиновник, инициировавший расследование.
Некоторые районы Мокоа до сих пор остаются без воды и электричества, для борьбы с мародерами направлены полицейские подкрепления.
Сильные проливные дожди, продолжавшиеся несколько часов, привели к тому, что реки в регионе вышли из берегов. Сход селя был вызван в основном разливом вод реки Мокоа и ее притоков.
Спасатели сообщают, что плохие погодные условия затрудняют поиск пострадавших. Также сильно затруднен доступ к пострадавшим районам - многие мосты в регионе разрушены, повреждены дороги.
Напомним, ранее было известно о 270 жертвах.