Кількість жертв сходження селю в Колумбії перевищила 300 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Жертвами сходження селевого потоку в районі колумбійського міста Мокоа в суботу стали понад 300 осіб, сотні людей досі вважаються зниклими безвісти, повідомила місцева влада, передає УНН з посиланням на ВВС.
Щонайменше 2,5 тисячі осіб наразі перебувають у тимчасових притулках.
Рятувальники продовжують пошук жертв, які опинилися похованими під уламками. У пошуково-рятувальних операціях беруть участь понад 1100 колумбійських солдатів і поліцейських.
Колумбійський уряд доручив провести розслідування події. Слідчі мають з'ясувати, чи були дотримані будівельні норми і наскільки чиновники були підготовлені до дій під час стихійних лих.
"Йдеться не про покарання, а про запобіжні заходи", - пояснив колумбійський чиновник, який ініціював розслідування.
Деякі райони Мокоа досі без води і електрики, для боротьби з мародерами спрямовано поліцейське підкріплення.
Сильні проливні дощі, що тривали кілька годин, привели до того, що річки в регіоні вийшли з берегів. Селеві потоки були викликані в основному розливом вод річки Мокоа і її приток.
Рятувальники повідомляють, що погані погодні умови ускладнюють пошук постраждалих. Також сильно утруднений доступ до постраждалих районів - багато мостів в регіоні зруйновані, пошкоджені дороги.
Нагадаємо, раніше було відомо про 270 жертв.