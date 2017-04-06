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Кількість жертв сходження селю в Колумбії перевищила 300 осіб

Кількість жертв сходження селю в Колумбії перевищила 300 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Жертвами сходження селевого потоку в районі колумбійського міста Мокоа в суботу стали понад 300 осіб, сотні людей досі вважаються зниклими безвісти, повідомила місцева влада, передає УНН з посиланням на ВВС.

Щонайменше 2,5 тисячі осіб наразі перебувають у тимчасових притулках.

Рятувальники продовжують пошук жертв, які опинилися похованими під уламками. У пошуково-рятувальних операціях беруть участь понад 1100 колумбійських солдатів і поліцейських.

Колумбійський уряд доручив провести розслідування події. Слідчі мають з'ясувати, чи були дотримані будівельні норми і наскільки чиновники були підготовлені до дій під час стихійних лих.

"Йдеться не про покарання, а про запобіжні заходи", - пояснив колумбійський чиновник, який ініціював розслідування.

Деякі райони Мокоа досі без води і електрики, для боротьби з мародерами спрямовано поліцейське підкріплення.

Сильні проливні дощі, що тривали кілька годин, привели до того, що річки в регіоні вийшли з берегів. Селеві потоки були викликані в основному розливом вод річки Мокоа і її приток.

Рятувальники повідомляють, що погані погодні умови ускладнюють пошук постраждалих. Також сильно утруднений доступ до постраждалих районів - багато мостів в регіоні зруйновані, пошкоджені дороги.

Нагадаємо, раніше було відомо про 270 жертв.

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