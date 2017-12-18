Число жертв шторма на Филиппинах превысило 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ, 18 декабря. УНН. В результате шторма "Урдуха" на Филиппинах погиб 31 человек. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел и пресс-службу президента страны, сообщает Philippine Star, передает УНН.
"Общее количество людей, погибших в результате шторма "Урдуха" возросло до 31 человека. Еще 49 считаются пропавшими без вести", - говорится в сообщении.
Напомним, на Филиппинах в результате сильных дождей и оползня погибли 26 человек. По всей стране 11 000 человек оказались заблокированным в портах из-за непогоды.