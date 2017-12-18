Кількість жертв шторму на Філіппінах перевищила 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ, 18 грудня. УНН. В результаті шторму "Урдуха" на Філіпінах загинула 31 особа. Про це з посиланням на Міністерство внутрішніх справ та прес-службу президента країни, повідомляє Philippine Star, передає УНН.
"Загальна кількість людей, які загинули в результаті шторму "Урдуха", зросла до 31 особи. Ще 49 вважаються зниклими без вісти", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Філіппінах внаслідок сильних дощів і зсуву грунту загинуло 26 людей. По всій країні 11 тисяч людей опинилися заблокованим в портах через негоду.