Число жертв пожара в торговом центре в Кемерово возросло

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"В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек. С начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них десять человек остаются в стационаре", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 53 погибших во время пожара в Кемерово.

Пожар в "Зимней вишни" начался 25 марта.