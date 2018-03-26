Кількість жертв пожежі у торговому центрі в Кемерово зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Кількість загиблих під час пожежі в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в Кемерово в Росії збільшилася до 56 осіб. Про це повідомили в СК РФ, передає УНН.
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"Під час розслідування кримінальної справи про пожежу в торговому центрі в Кемерово підтверджена загибель 56 осіб. З початку пожежі 44 постраждалих звернулися за допомогою в медустанови, з них десять осіб залишаються в стаціонарі", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося про 53 загиблих під час пожежі в Кемерово.
Пожежа в "Зимовій вишні" розпочався 25 березня.