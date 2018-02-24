Число жертв двойного взрыва в Могадишо возросло до 38 человек

По данным местных властей, были подорваны два начиненных взрывчаткой автомобиля - около президентского дворца и расположенного вблизи отеля. Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой". Террористы заявили, что убили 35 военных и потеряли пятерых своих боевиков.

Отметим, агентство Reuters сообщает со ссылкой на чиновников о большем количестве погибших - 45 человек. Ранее сообщалось о 18 жертвах.