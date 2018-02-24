Кількість жертв подвійного вибуху в Могадішо зросла до 38 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Кількість жертв терористичної атаки, скоєної увечері у п'ятницю в столиці Сомалі Могадішо зросла до щонайменше 38 осіб, передає УНН з посиланням на DW.
За даними місцевої влади, були підірвані два начинених вибухівкою автомобілі — біля президентського палацу та розташованого поблизу готелю. Відповідальність за напади взяло на себе угруповання “Аш-Шабаб”, пов’язане з “Аль-Каїдою”. Терористи заявили, що вбили 35 військових та втратили п’ятьох своїх бойовиків.
Зазначимо, агентство Reuters повідомляє з посиланням на урядовців про більшу кількість загиблих — 45 осіб. Раніше повідомлялось про 18 жертв.