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Кількість жертв подвійного вибуху в Могадішо зросла до 38 осіб

Кількість жертв подвійного вибуху в Могадішо зросла до 38 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Кількість жертв терористичної атаки, скоєної увечері у п'ятницю в столиці Сомалі Могадішо зросла до щонайменше 38 осіб, передає УНН з посиланням на DW.

За даними місцевої влади, були підірвані два начинених вибухівкою автомобілі — біля президентського палацу та розташованого поблизу готелю. Відповідальність за напади взяло на себе угруповання “Аш-Шабаб”, пов’язане з “Аль-Каїдою”. Терористи заявили, що вбили 35 військових та втратили п’ятьох своїх бойовиків.

Зазначимо, агентство Reuters повідомляє з посиланням на урядовців про більшу кількість загиблих — 45 осіб. Раніше повідомлялось про 18 жертв.

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