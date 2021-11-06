Число жертв после взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне бензовоза достигло 108 человек

Детали

По его информации, число погибших достигло 108, еще 92 человека получили ранения и находятся в больницах. В национальном агентстве уточнили, что взрыв произошел поздно вечером 5 ноября, когда бензовоз столкнулся с грузовиком, который перевозил гранитные плиты. У бензовоза на момент ДТП топливная цистерна была полной.

Оба водителя после ДТП вышли из машин, а стоявшие рядом люди бросились собирать топливо, выливавшееся из поврежденного бензовоза. В какой-то момент произошел взрыв и начался пожар. Большинство погибших сгорели заживо.

Добавим

Ранее сообщалось, что погибли по меньшей мере 99 человек и более 100 получили ранения

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био уже выразил свои соболезнования семьям погибших и заявил, что государство поддержит их. В то же время, глава государства объявил, что отменил свою поездку на саммит экономического сообщества стран Западной Африки, который состоится 7 ноября в Гане.