Число жертв после взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне бензовоза достигло 108 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Число погибших при взрыве бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне достигло 108 человек. Об этом сообщило в субботу агентство “Синьхуа” со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями африканского государства, передает УНН.
Детали
По его информации, число погибших достигло 108, еще 92 человека получили ранения и находятся в больницах. В национальном агентстве уточнили, что взрыв произошел поздно вечером 5 ноября, когда бензовоз столкнулся с грузовиком, который перевозил гранитные плиты. У бензовоза на момент ДТП топливная цистерна была полной.
Оба водителя после ДТП вышли из машин, а стоявшие рядом люди бросились собирать топливо, выливавшееся из поврежденного бензовоза. В какой-то момент произошел взрыв и начался пожар. Большинство погибших сгорели заживо.
Добавим
Ранее сообщалось, что погибли по меньшей мере 99 человек и более 100 получили ранения
Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био уже выразил свои соболезнования семьям погибших и заявил, что государство поддержит их. В то же время, глава государства объявил, что отменил свою поездку на саммит экономического сообщества стран Западной Африки, который состоится 7 ноября в Гане.