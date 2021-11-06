У Сьєрра-Леоне вибухнув бензовоз: загинуло близько 100 людей, ще стільки ж поранено

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За словами місцевої влади, не менше 99 людей загинули і більше 100 отримали поранення у столиці Сьєрра-Леоне пізно ввечері в п’ятницю, коли у результаті зіткнення вибухнув бензовоз.

За інформацією Reuters, бензовоз вибухнув на жвавому перехресті перед супермаркетом. Це сталося близько 22:00 у п’ятницю, за місцевим часом.

У суботу вранці з танкера, що розбився, все ще тривав витік палива. Поліцейські намагалися прибрати з території натовпу людей, які почали “красти” бензин. За словами очевидців, кількість загиблих сягає 200 осіб.

В даний час кількість загиблих становить 99 осіб, більше 100 постраждалих проходять лікування в лікарнях і клініках по всій столиці, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Амара Джамбай.

Нагадаємо

Раніше в штаті Когі в Нігерії під час пожежі після вибуху бензоцистерни загинули 28 осіб. В аварії, яка трапилася навпроти автозаправної станції вздовж шосе, було 9 загиблих дітей.



Також в муніципалітеті Пуебло-В’єхо (Північно департамент Магдалена) сталося ДТП за участю бензовоза. Транспортний засіб вибухнув, коли місцеві жителі спробували злити паливо. В результаті семеро людей загинули на місці, більше 50 постраждали.