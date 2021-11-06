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В Сьерра-Леоне взорвался бензовоз: погибло около 100 человек, еще столько же ранены

Киев • УНН

 • 37671 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В столице республики Сьерра-Леоне Фритауне произошел взрыв при столкновении грузовика и бензовоза, в результате которого погибло по меньшей мере 99 человек, более 100 получили ранения тяжелой степени. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

В Сьерра-Леоне взорвался бензовоз: погибло около 100 человек, еще столько же ранены

Детали

По словам местных властей, не менее 99 человек погибли и более 100 получили ранения в столице Сьерра-Леоне поздно вечером в пятницу, когда в результате столкновения взорвался бензовоз.

По информации Reuters, бензовоз взорвался на оживленном перекрестке перед супермаркетом. Это произошло около 22:00 в пятницу, по местному времени.

В субботу утром из разбившегося танкера все еще продолжалась утечка топлива. Полицейские пытались убрать с территории толпы людей, которые начали “воровать” бензин. По словам очевидцев, количество погибших достигает 200 человек.

В настоящее время число погибших составляет 99 человек, более 100 пострадавших проходят лечение в больницах и клиниках по всей столице, сообщила заместитель министра здравоохранения Амара Джамбай.

Напомним

Ранее в штате Коги в Нигерии во время пожара после взрыва бензоцистерны погибли 28 человек. В аварии, которая случилась напротив автозаправочной станции вдоль шоссе, было 9 погибших детей.

Также в муниципалитете Пуэбло-Вьехо (северо департамент Магдалена) произошло ДТП с участием бензовоза. Транспортное средство взорвалось, когда местные жители попытались слить топливо. В результате семь человек погибли на месте, более 50 пострадали.

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