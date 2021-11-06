В Сьерра-Леоне взорвался бензовоз: погибло около 100 человек, еще столько же ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В столице республики Сьерра-Леоне Фритауне произошел взрыв при столкновении грузовика и бензовоза, в результате которого погибло по меньшей мере 99 человек, более 100 получили ранения тяжелой степени. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам местных властей, не менее 99 человек погибли и более 100 получили ранения в столице Сьерра-Леоне поздно вечером в пятницу, когда в результате столкновения взорвался бензовоз.
По информации Reuters, бензовоз взорвался на оживленном перекрестке перед супермаркетом. Это произошло около 22:00 в пятницу, по местному времени.
В субботу утром из разбившегося танкера все еще продолжалась утечка топлива. Полицейские пытались убрать с территории толпы людей, которые начали “воровать” бензин. По словам очевидцев, количество погибших достигает 200 человек.
В настоящее время число погибших составляет 99 человек, более 100 пострадавших проходят лечение в больницах и клиниках по всей столице, сообщила заместитель министра здравоохранения Амара Джамбай.
Напомним
Ранее в штате Коги в Нигерии во время пожара после взрыва бензоцистерны погибли 28 человек. В аварии, которая случилась напротив автозаправочной станции вдоль шоссе, было 9 погибших детей.
Также в муниципалитете Пуэбло-Вьехо (северо департамент Магдалена) произошло ДТП с участием бензовоза. Транспортное средство взорвалось, когда местные жители попытались слить топливо. В результате семь человек погибли на месте, более 50 пострадали.