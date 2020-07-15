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Кількість жертв вибуху бензовоза в Колумбії зросла до 38

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Кількість загиблих після вибуху бензовозу, що стався 6 липня на півночі Колумбії, зросла до 38. Про це у вівторок повідомив журнал Semana з посиланням на представників департаменту охорони здоров’я міста Баранкілья, передає УНН.

Раніше повідомлялось лише про 20 жертв вибуху.

За даними видання, з минулої середи по теперішній час в лікарнях померли ще 18 осіб. Крім того, ще сім громадян, які отримали серйозні опіки, залишаються в палатах інтенсивної терапії.

Нагадаємо, 6 липня о муніципалітеті Пуебло-Велья (північний департамент Магдалена) сталося ДТП за участю бензовоза. Транспортний засіб вибухнув, коли місцеві жителі спробували злити паливо. В результаті семеро людей загинули на місці, більше 50 постраждали.

Як повідомляв УНН, у червні у Китаї вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинули щонайменше 10 осіб, 117 постраждали.

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