Количество жертв взрыва бензовоза в Колумбии возросло до 38
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Количество погибших после взрыва бензовоза, произошедшего 6 июля на севере Колумбии возросло до 38. Об этом во вторник сообщил журнал Semana со ссылкой на представителей департамента здравоохранения города Барранкилья, передает УНН.
Ранее сообщалось лишь о 20 жертвах взрыва.
По данным издания, с прошлой среды по настоящее время в больницах скончались еще 18 человек. Кроме того, еще семь граждан, получивших серьезные ожоги, остаются в палатах интенсивной терапии.
Напомним, 6 июля в муниципалитете Пуэбло-Вьехо (северо департамент Магдалена) произошло ДТП с участием бензовоза. Транспортное средство взорвалось, когда местные жители попытались слить топливо. В результате семь человек погибли на месте, более 50 пострадали.
Как сообщал УНН, в июне в Китае взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек, 117 пострадали.