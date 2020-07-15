Количество жертв взрыва бензовоза в Колумбии возросло до 38

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 25968 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101272 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106157 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132956 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110430 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131048 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101996 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102575 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104417 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Количество жертв взрыва бензовоза в Колумбии возросло до 38

Количество жертв взрыва бензовоза в Колумбии возросло до 38

Киев  •  УНН

 • 14110 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Количество погибших после взрыва бензовоза, произошедшего 6 июля на севере Колумбии возросло до 38. Об этом во вторник сообщил журнал Semana со ссылкой на представителей департамента здравоохранения города Барранкилья, передает УНН.

Ранее сообщалось лишь о 20 жертвах взрыва.

По данным издания, с прошлой среды по настоящее время в больницах скончались еще 18 человек. Кроме того, еще семь граждан, получивших серьезные ожоги, остаются в палатах интенсивной терапии.

Напомним, 6 июля в муниципалитете Пуэбло-Вьехо (северо департамент Магдалена) произошло ДТП с участием бензовоза. Транспортное средство взорвалось, когда местные жители попытались слить топливо. В результате семь человек погибли на месте, более 50 пострадали.

Как сообщал УНН, в июне в Китае взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек, 117 пострадали.

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