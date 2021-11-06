Кількість жертв після вибуху бензовозу у Сьєрра-Леоні бензовозу досягла 108 людей

Деталі

За його інформацією, кількість загиблих досягла 108, ще 92 особи отримали поранення та перебувають у лікарнях. У національному агентстві уточнили, що вибух стався пізно ввечері 5 листопада, коли бензовоз зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила гранітні плити. У бензовозу на момент ДТП паливна цистерна була повною.

Обидва водії після ДТП вийшли з машин, а люди, що стояли поряд, кинулися збирати паливо, що виливалося з пошкодженого бензовоза. Якоїсь миті стався вибух і почалася пожежа. Більшість загиблих згоріли живцем.

Додамо

Раніше повідомлялось, що загинуло щонайменше 99 осіб та понад 100 отримали поранення

Президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо вже висловив свої співчуття сім’ям загиблих і заявив, що держава підтримає їх. Водночас, глава держави оголосив, що скасував свою поїздку на саміт Економічного співтовариства країн Західної Африки, який відбудеться 7 листопада в Гані.