Число жертв в результате нападения на отель в Сомали возросло до 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. По меньшей мере 12 человек погибли и 25 получили ранения в результате нападения боевиков группировки "Аш-Шабаб" на отель Dayah в столице Сомали, передает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
Отмечается, что у входа в отель прогремели два мощных взрыва с разницей в один час.
Сообщается, что нападавшие также открыли огонь по сотрудникам службы безопасности отеля.
Отмечается, что во время нападения террористов в здании находилось около 20 членов парламента Сомали, однако никто из них не пострадал.
Напомним, ранее сообщалось о семи жертвах нападения на отель в Сомали.