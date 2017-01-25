Кількість жертв під час нападу на готель у Сомалі зросла до 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Щонайменше 12 осіб загинули та 25 отримали поранення у результаті нападу бойовиків угруповання "Аш-Шабаб" на готель Dayah у столиці Сомалі, передає УНН з посиланням на Al Jazeera.
Зазначається, що біля входу в готель прогриміли два потужні вибухи з різницею в одну годину.
Повідомляється, що нападники також відкрили вогонь по співробітниках служби безпеки готелю.
Відзначається, що під час нападу терористів в будівлі перебувало близько 20 членів парламенту Сомалі, проте ніхто з них не постраждав.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про сім жертв нападу на готель у Сомалі.