Число жертв нападения на мечеть в Египте достигло 305 человек

По данным государственного информагентства Египта, среди 305-и погибших - 27 детей.

Сообщается, что еще 128 человек получили ранения.

Напомним, египетские силы безопасности в ходе спецоперации после нападения на мечеть уничтожили 30 боевиков. Операцию начали в ночь на субботу после одного из самых кровавых в истории страны терактов.