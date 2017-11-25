Число жертв нападения на мечеть в Египте достигло 305 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Количество погибших в результате нападения на мечеть в пятницу на севере Синайского полуострова в Египте увеличилось до 305 человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
По данным государственного информагентства Египта, среди 305-и погибших - 27 детей.
Сообщается, что еще 128 человек получили ранения.
Напомним, египетские силы безопасности в ходе спецоперации после нападения на мечеть уничтожили 30 боевиков. Операцию начали в ночь на субботу после одного из самых кровавых в истории страны терактов.