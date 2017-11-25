Кількість жертв нападу на мечеть в Єгипті сягнула 305 осіб

За даними державного інформагентства Єгипту, серед 305-и загиблих - 27 дітей.

Повідомляється, що ще 128 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, єгипетські сили безпеки під час спецоперації після нападу на мечеть знищили 30 бойовиків. Операцію розпочали в ніч на суботу після одного з найкривавіших в історії країни терактів.