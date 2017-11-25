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Кількість жертв нападу на мечеть в Єгипті сягнула 305 осіб

Кількість жертв нападу на мечеть в Єгипті сягнула 305 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кількість загиблих в результаті нападу на мечеть в п'ятницю на півночі Синайського півострова в Єгипті збільшилася до 305 осіб. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

За даними державного інформагентства Єгипту, серед 305-и загиблих - 27 дітей.

Повідомляється, що ще 128 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, єгипетські сили безпеки під час спецоперації після нападу на мечеть знищили 30 бойовиків. Операцію розпочали в ніч на суботу після одного з найкривавіших в історії країни терактів.

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