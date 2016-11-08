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15 марта, 19:03 • 112356 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158491 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132999 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125878 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110076 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104108 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100520 просмотра

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Число жертв конфликта в Йемене превысило 7 тыс.

Число жертв конфликта в Йемене превысило 7 тыс.

Киев • УНН

 • 7431 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Известно, что 7070 человек погибли в результате конфликта в Йемене, почти 37 тыс. человек пострадали, а 2,1 млн жителей страны покинули свои дома, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Жертвами гражданской войны в Йемене стали 7070 человек. Эти данные содержатся в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в понедельник, 7 ноября.

Согласно документу, с марта 2015 36 тыс. 818 человек пострадали в ходе боевых действий, еще 2,1 млн жителей Йемена были вынуждены покинуть свои дома.

Вооруженный конфликт, отмечает ВОЗ, вызвал тяжелый гуманитарный кризис в стране. По данным организации, 21 млн человек нуждается в срочной помощи.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Йемену Исмаил ульд Шейх Ахмед обратился 7 ноября к арабской коалиции, которая контролирует воздушное пространство Йемена, с просьбой открыть его для гражданских самолетов, которые могли бы приземлиться в аэропорту столицы страны Саны и вывезти раненых.

"Люди умирают, инфраструктура разрушается, экономика Йемена на краю пропасти", - заявил он.

Кроме того, по словам спецпредставителя, зафиксированные более 2240 случаев подозрения на холеру.

 

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