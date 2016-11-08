Число жертв конфликта в Йемене превысило 7 тыс.
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Известно, что 7070 человек погибли в результате конфликта в Йемене, почти 37 тыс. человек пострадали, а 2,1 млн жителей страны покинули свои дома, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Жертвами гражданской войны в Йемене стали 7070 человек. Эти данные содержатся в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в понедельник, 7 ноября.
Согласно документу, с марта 2015 36 тыс. 818 человек пострадали в ходе боевых действий, еще 2,1 млн жителей Йемена были вынуждены покинуть свои дома.
Вооруженный конфликт, отмечает ВОЗ, вызвал тяжелый гуманитарный кризис в стране. По данным организации, 21 млн человек нуждается в срочной помощи.
Спецпосланник генерального секретаря ООН по Йемену Исмаил ульд Шейх Ахмед обратился 7 ноября к арабской коалиции, которая контролирует воздушное пространство Йемена, с просьбой открыть его для гражданских самолетов, которые могли бы приземлиться в аэропорту столицы страны Саны и вывезти раненых.
"Люди умирают, инфраструктура разрушается, экономика Йемена на краю пропасти", - заявил он.
Кроме того, по словам спецпредставителя, зафиксированные более 2240 случаев подозрения на холеру.