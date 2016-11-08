Кількість жертв конфлікту в Ємені перевищила 7 тис.
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Відомо, що 7070 людей загинули в результаті конфлікту в Ємені, майже 37 тис. людей постраждали, а 2,1 млн жителів країни покинули свої будинки, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Жертвами громадянської війни в Ємені стали 7070 осіб. Ці дані містяться в звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), опублікованому в понеділок, 7 листопада.
Згідно з документом, з березня 2015 року 36 тис. 818 осіб постраждали в ході бойових дій, ще 2,1 млн жителів Ємену були змушені покинути свої будинки.
Збройний конфлікт, зазначає ВООЗ, викликав важкий гуманітарна криза в країні. За даними організації, 21 мільйон чоловік потребує термінової допомоги.
Спецпосланець генерального секретаря ООН по Ємену Ісмаїл ульд Шейх Ахмед звернувся 7 листопада до арабської коаліції, яка контролює повітряний простір Ємену, з проханням відкрити його для цивільних літаків, які могли б приземлитися в аеропорту столиці країни Сани і вивезти поранених.
“Люди вмирають, інфраструктура руйнується, економіка Ємену на краю прірви,” — заявив він.
Крім того, за словами спецпредставника, зафіксовані більш 2240 випадків підозри на холеру.