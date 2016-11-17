Число жертв бомбардировок в Алеппо возросло до 94 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Число погибших в результате авиаударов в Алеппо за последние двое суток достигло 94 человек. Ранения получили 150 человек, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
Число жертв бомбардировок в Алеппо российской авиацией и военно-воздушными силами Сирии возросло. За последние двое суток погибли 94 человека и 150 - получили ранения.
Больше всего ударов зафиксировано в восточных кварталах города.
Напомним, что в результате бомбардировки детской больницы в Алеппо погибли по меньшей мере 20 мирных жителей.