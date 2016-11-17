Кількість жертв бомбардування в Алеппо зросла до 94 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Кількість загиблих у результаті авіаударів в Алеппо за останні дві доби сягнула 94 осіб. Поранення отримали 150 осіб, повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.
Кількість жертв бомбардування в Алеппо російською авіацією і військово-повітряними силами Сирії зросла. За останні дві доби загинуло 94 особи і 150 - отримали поранення.
Наразі найбільше ударів зафіксовано у східних кварталах міста.
Нагадаємо, що внаслідок бомбардування дитячої лікарні в Алеппо загинуло щонайменше 20 мирних мешканців.