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Число жертв авиакатастроф в 2020 году выросло несмотря на пандемию

Киев • УНН

 • 18859 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Количество погибших в авиакатастрофах в 2020 году выросла по сравнению с 2019 годом, несмотря на ограничения полетов введении из-за пандемии коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию голландской авиационной консалтинговой компании To70.

Число жертв авиакатастроф в 2020 году выросло несмотря на пандемию

В течение 2020 года погибли 299 человек, тогда как в 2019-м - 257.

Аналитики сообщили, что в прошлом году в мире произошли 40 аварий крупных коммерческих пассажирских самолетов, пять из которых оказались смертельными. В 2019 году произошли 86 авиакатастроф, восемь из которых были смертельными.
Существенно на увеличение смертельной статистики в 2020 году повлияла катастрофа самолета МАУ в Иране, который был сбит иранскими военными. В катастрофе погибли 176 человек.

Другой крупной аварией стала катастрофа рейса 8303 Пакистанских авиалиний вблизи города Карачи (Пакистан). В результате аварии погибли 98 человек.

Вместе с тем следует заметить, что по оценкам ресурса Flightradar24, в 2020 году количество пассажирских авиарейсов упало на 42%.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 гражданина Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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