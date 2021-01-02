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Кількість жертв авіакатастроф у 2020 році зросла попри пандемію

Київ • УНН

 • 18859 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Кількість загиблих в авіакатастрофах у 2020 році зросла порівняно з 2019 роком, не дивлячись на обмеження польотів запровадженні через пандемію коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію голландської авіаційної консалтингової компанії To70.

Кількість жертв авіакатастроф у 2020 році зросла попри пандемію

Отже протягом 2020 року загинули 299 людей, тоді як у 2019-му - 257.

Аналітики повідомили, що минулого року у світі сталися 40 аварій великих комерційних пасажирських літаків, п'ять з яких виявилися смертельними. У 2019 році сталися 86 авіакатастроф, вісім з яких були смертельними.
Суттєво на збільшення смертельної статистики у 2020 році вплинула катастрофа літака МАУ в Ірані, який був збитий іранськими військовими. В катастрофі загинули 176 людей.

Іншою великою аварією стала катастрофа рейсу 8303 Пакистанських авіаліній поблизу міста Карачі (Пакистан). Внаслідок аварії загинули 98 людей.

Водночас слід зауважити, що за оцінками ресурсу Flightradar24, у 2020 році кількість пасажирських авіарейсів впала на 42%.

Нагадаємо, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня зранку. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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