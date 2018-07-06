Число жертв аномальной жары в Канаде возросло до 50 человек

По данным Национального метеобюро, в южной части провинции Квебек, Онтарио, а также в атлантических регионах Канады с 29 июня установилась экстремально жаркая погода, когда в течение дня воздух прогревается до 30-40 градусов Цельсия. В четверг в Южном Квебеке с учетом влажности столбики термометров поднимались до 45 градусов Цельсия.

Мэр города Монреаль говорит, что власть делает все возможное для того, чтобы справиться с этой жарой. В частности, город открыл бассейны и кондиционированные пространства для людей. Также по городу ходят добровольцы, чтобы проверять все ли в порядке в особо уязвимой категории граждан.

Ранее сообщалось о 33 погибших. По данным газеты, 28 смертей были зафиксированы в крупнейшем городе провинции — Монреале. Ожидается, что в ночь на субботу жара в регионе спадет, и температура опустится до 13 градусов Цельсия.