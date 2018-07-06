Кількість жертв аномальної спеки у Канаді зросла до 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Щонайменше 50 людей загинули в східній провінції Квебек в результаті аномальної спеки, яка встановилася в регіоні з кінця червня. Такі дані наводить у п’ятницю видання Montreal Gazette з посиланням на міністра охорони здоров’я регіону Люсі Шарлебуа, передає УНН.
За даними Національного метеобюро, в південній частині провінцій Квебек, Онтаріо, а також в атлантичних регіонах Канади з 29 червня встановилася екстремально спекотна погода, коли протягом дня повітря прогрівається до 30-40 градусів Цельсія. У четвер у Південному Квебеку з урахуванням вологості стовпчики термометрів піднімалися до 45 градусів Цельсія.
Мер міста Монреаль каже, що влада робить все можливе для того, щоб впоратися з цією спекою. Зокрема, місто відкрив басейни і кондиціоновані простори для людей. Також по місту ходять добровольці, щоб перевіряти чи все в порядку в особливо вразливої категорії громадян.
Раніше повідомлялося про 33 загиблих. За даними газети, 28 смертей були зафіксовані в найбільшому місті провінції — Монреалі. Очікується, що в ніч на суботу спека в регіоні спаде, і температура опуститься до 13 градусів Цельсія.