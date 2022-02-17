Число заболеваний коронавирусом в Одесской области уменьшается

От последствий коронавирусной болезни умер 21 человек. (Днем ранее - 19 смертей). Всего с начала пандемии COVID-19 унес в Одесской области 5850 жизней.

Выздоровели 782 больных за сутки (16 февраля - 550). Продолжают болеть 70 159 жителей региона.

Отметим, что рекорд по суточной заболеваемости в Одесской области поставлен 4 февраля - 4139 больных за сутки. 6 февраля в Одессе был миллионный вакцинирован одессит.