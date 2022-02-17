Число заболеваний коронавирусом в Одесской области уменьшается
Киев • УНН
ОДЕССА. 17 февраля. УНН. По данным на 17 февраля, заболеваемость коронавирусом в Одесском регионе составляла 1970 случаев, что на 877 меньше, чем днем ранее. Снижение фиксируется третий день подряд, 15 февраля новых больных в области насчитывалось 3325. Об этом свидетельствуют данные департамента охраны здоровья Одесской ОГА, передает УНН.
От последствий коронавирусной болезни умер 21 человек. (Днем ранее - 19 смертей). Всего с начала пандемии COVID-19 унес в Одесской области 5850 жизней.
Выздоровели 782 больных за сутки (16 февраля - 550). Продолжают болеть 70 159 жителей региона.
Отметим, что рекорд по суточной заболеваемости в Одесской области поставлен 4 февраля - 4139 больных за сутки. 6 февраля в Одессе был миллионный вакцинирован одессит.