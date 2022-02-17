Кількість захворювань на коронавірус на Одещині зменшується
Київ • УНН
ОДЕСА. 17 лютого. УНН. За даними на 17 лютого, захворюваність на коронавірус в Одеському регіоні становила 1970 випадків, що на 877 менше, ніж днем раніше. Зниження фіксується третій день поспіль, 15 лютого нових хворих в області налічувалося 3325. Про це свідчать дані департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА, передає УНН.
Від наслідків коронавірусної хвороби померла 21 людина. (Днем раніше – 19 смертей). Усього з початку пандемії COVID-19 забрав на Одещині 5850 життів.
Одужали 782 хворих на добу (16 лютого – 550). Продовжують хворіти 70 159 жителів регіону.
Зазначимо, що рекорд із добової захворюваності на Одещині поставлено 4 лютого - 4139 хворих за добу. 6 лютого в Одесі був мільйонний вакцинований одесит.