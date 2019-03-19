Число погибших в результате обвала ТРЦ в Индии возросло до двух

"Два человека погибли и около 70 находятся под завалами", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что в городе Дхарвад в штате Карнатака на юго-западе Индии обрушилось здание торгового центра.

Очевидцы трагедии сообщили, что здание внезапно обрушилась в тот момент, когда около 150 человек находились на первом и втором этажах, где было размещено более 60 магазинов.

Отмечается, что местные жители давно призывали власти проверить надежность объекта, поскольку качество его строительства с самого начала было низким.

На месте происшествия продолжают работать десятки машин скорой помощи, служб спасения и пожарных.