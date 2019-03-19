Кількість загиблих внаслідок обвалу ТРЦ в Індії зросла до двох
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Внаслідок обвалу торгового центру в Індії загинули дві людини, близько 70-ти перебувають під завалами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Times of India.
"Дві людини загинули і близько 70 перебувають під завалами", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що у місті Дхарвад в штаті Карнатака на південному заході Індії обвалилася будівля торгового центру.
Очевидці трагедії повідомили, що будівля раптово обвалилася в той момент, коли близько 150 осіб перебували на першому і другому поверхах, де було розміщено понад 60 магазинів.
Зазначається, що місцеві жителі давно закликали владу перевірити надійність об'єкта, оскільки якість його будівництва з самого початку була низькою.
На місці події продовжують працювати десятки машин швидкої допомоги, служб порятунку і пожежників.