Количество погибших от химических атак в сирийском Идлибе увеличилось до 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Вследствие химических атак в Сирии уже умерло более 100 человек, большинство из которых дети, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
По словам министра здравоохранения временного правительства Сирии Ферраси Джунд, в результате применения режимом Башара Асада химического оружия в населенном пунктов Хан Шейхун провинции Идлиб умерло более 100 мирных жителей, а также пострадало около 500 человек, большинство из которых дети.
Он добавил, что во время спасательных операций после химической атаки на район Хан Шейхун в Идлибе Управление гражданской обороны и больницы подверглись ударам.
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Кроме того, в Турцию были доставлены 15 пострадавших от химической атаки.
Отмечается, что за последние 10 дней три раза было применено химическое оружие в Сирии.