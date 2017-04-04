Кількість загиблих від хімічних атак в сирійському Ідлібі збільшилося до 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Внаслідок хімічних атак в Сирії вже померло більше 100 осіб, більшість з яких діти, передає УНН з посиланням на Anadolu.
За словами міністра охорони здоров'я тимчасового уряду Сирії Ферраса Джунді, в результаті застосування режимом Башара Асада хімічної зброї в населеному пунктів Хан Шейхун провінції Ідліб загинуло більше 100 мирних жителів, а також постраждало близько 500 осіб, більшість з яких діти.
Він додав, що під час рятувальних операцій після хіматаки на район Хан Шейхун в Ідлібі Управління громадянської оборони та лікарні зазнали ударів.
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Крім того, в Туреччину були доставлені 15 постраждалих від хімічної атаки.
Зазначається,що за останні 10 днів було три рази була застосована хімічна зброя в Сирії.